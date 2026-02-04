أكسيوس: أمريكا تبلغ إيران بعدم الموافقة على تغيير مكان انعقاد المحادثات

أبلغت الولايات المتحدة، الأربعاء، إيران أنها لن توافق على مطالب طهران بتغيير مكان انعقاد المحادثات وشكلها المقرر عقدها، الجمعة، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئولين أمريكيين.

وقال أحد المسئولين إن "واشنطن أبلغت طهران أن الأمر إما هذا (الاجتماع في تركيا) أو لا شيء، فقالوا: حسناً، إذن لا شيء".

وأضاف المسئول أن الولايات المتحدة مستعدة للقاء هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، إذا كان الإيرانيون مستعدين للعودة إلى الصيغة الأصلية.

وقال مسئول أمريكي: "نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي بسرعة، وإلا فسيتجه الإيرانيون إلى خيارات أخرى"، في إشارة إلى تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة باللجوء إلى عمل عسكري.



