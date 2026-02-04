رويترز: وضع اللمسات الأخيرة لعقد محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران في عمان الجمعة

قال مسئول خليجي لوكالو رويترز، اليوم الأربعاء، إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطة لعقد محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان يوم الجمعة، مؤكدا أن المحادثات في تركيا لم تعد مطروحة.

وأوضح المسئول أن المحادثات ستبدأ بمناقشة البرنامج النووي الإيراني ثم ستتناول المواضيع الأخرى تدريجيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن واشنطن مستعدة للاجتماع مع إيران يوم الجمعة في حال أبدت طهران رغبتها في ذلك، مشددا على أهمية بحث برنامج الصواريخ الباليستية.

وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين، إن أي محادثات مع إيران يجب أن تتناول برنامج الصواريخ الباليستية حتى تؤدي إلى نتائج "ذات مغزى".