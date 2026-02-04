التشيك تغلق رسميا آخر مناجم الفحم الحجري في البلاد

ودعت التشيك، اليوم الأربعاء، رسميا حقبة تعدين الفحم الحجري التي استمرت لنحو قرنين ونصف، برفع آخر عربة فحم رمزية تم استخراجها من عمق 1300 متر.

وشارك عدد كبير من الضيوف في مراسم الوداع الرسمية التي أقيمت في منجم "سي إس إم" الواقع في منطقة ستونافا بالقرب من الحدود التشيكية مع بولندا.

وأفادت شركة التعدين المملوكة للدولة أو كيه دي، بأنها أغلقت آخر منجم متبقي للفحم الحجري لكونه لم يعد ذا جدوى اقتصادية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال المدير العام لشركة أو كيه إيه رومان سيكورا: "نريد استغلال هذه اللحظة التاريخية لتقديم الاحترام لجميع عمال المناجم، فعلى مدار ما يقرب من 250 عاما، كان هناك حوالي 10 أجيال من العمال".

ويعد منجم سي إس إم شاهدا على تاريخ صناعي عريق، حيث تمتد أنفاقه وممراته التحتية لمسافة إجمالية تتجاوز المليون متر.