بابا الفاتيكان يدعو الشعب اللبناني للحفاظ على ثقافة السلام والمصالحة رغم التحديات

دعا بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، في رسالة شكر وجهّها إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اليوم الأربعاء، الشعب اللبناني للحفاظ على ثقافة السلام والمصالحة رغم التحديات. وأبدى إعجابه بروح التعاون والإصرار على مواجهة الصعاب.

وقال البابا، في رسالته "يسرني أن أوجه إلى دولتكم تحيتي مع أطيب الأماني لكم، ولجميع معاونيكم ليمنحكم الله تمام الصحة وموفور العافية".

وأضاف: "بعد عودتي من زيارتي الرسولية إلى لبنان والتي تركت فيَّ أثرا كبيرا أود أن أعبر لدولتكم ولكل شعب لبنان عن مشاعري المفعمة بآيات الشكر والتقدير للاستقبال الحار والمليء بالمودة الذي استقبلتموني به وجميع مرافقيَّ".

وتابع ليو الرابع عشر: "في هذه الأيام التي أمضيتها بينكم، شعرتُ أن لبنان نموذجٌ حيٌ للشجاعة والصمود، ومن ثم فإن شعبه مدعوٌ إلى العمل معاً للحفاظ على ثقافة السلام والمصالحة رغم التحديات".

وأضاف: "أعجبت بروح التعاون والإصرار على مواجهة الصعاب وتحويلها إلى فرص للتلاقي والحوار بما يعزز الوحدة والأخوة في المجتمع اللبناني، أشجعكم على الاستمرار في هذا المسعى النبيل ليظل لبنان دائماً مثالاً حياً للأمل والسلام".

يذكر أن البابا ليو الرابع عشر كان قد أجرى زيارةً إلى لبنان في 30 نوفمبر الماضي امتدّت لثلاثة أيام. واستقبله اللبنانيون بكل طوافهم.

ودعا البابا، خلال زيارته لاختيار طريق السلام.