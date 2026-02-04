ترامب يبحث مع رئيس الصين هاتفيا مسألة إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بحث مع نظيره الصيني شي جين بينج مسألة إيران في مكالمة هاتفية موسعة، وذلك في وقت تضغط فيه الإدارة الأمريكية على بكين ودول أخرى لعزل طهران.

وقال ترامب، إنه ناقش أيضا مع شي مجموعة واسعة من القضايا المهمة الأخرى في العلاقات الأمريكية الصينية، بما في ذلك التجارة وتايوان وخططه لزيارة بكين في أبريل المقبل.

وأضاف ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول المكالمة: "العلاقة مع الصين، وعلاقتي الشخصية مع الرئيس شي، جيدة للغاية، وكلانا يدرك مدى أهمية الحفاظ عليها على هذا النحو".