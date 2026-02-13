بايرن ميونيخ يُعلن تجديد عقد أوباميكانو حتى 2030

أعلن نادي بايرن ميونيخ رسميًا تجديد عقد مدافعه الدولي الفرنسي دايوت أوباميكانو حتى صيف عام 2030، في خطوة تعكس تمسّك النادي البافاري باستمرار أحد ركائزه الدفاعية الأساسية خلال السنوات المقبلة.

وكان أوباميكانو قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ في يوليو 2021 قادمًا من لايبزيج، ونجح منذ ذلك الحين في تثبيت أقدامه داخل التشكيل الأساسي بفضل مستوياته المميزة.

وخاض المدافع الفرنسي خلال الموسم الجاري 28 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، فيما بلغ إجمالي مشاركاته مع الفريق 180 مباراة أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 11 آخرين.

وعلى صعيد البطولات، تُوّج أوباميكانو مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 3 مرات، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر الألماني بالعدد ذاته.

وشهدت الفترة الماضية اهتمامًا من جانب ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، الأمر الذي دفع إدارة النادي الألماني إلى تسريع وتيرة المفاوضات لحسم ملف التجديد وضمان بقاء اللاعب لفترة طويلة داخل “أليانز أرينا”.