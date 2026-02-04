مصدر: القوات الأمريكية تستعد لمغادرة قاعدة الشدادي بسوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد مصدر خاص لتلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية في قاعدة الشدادي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، تستعد للانسحاب الكامل خلال الساعات القادمة.

وبحسب المصدر، فإن القوات المتواجدة في القاعدة تستعد للانسحاب بشكل كامل خلال الـ24 ساعة المقبلة، وسط ترجيحات بأن يكون الانسحاب إلى خارج الأراضي السورية بالكامل.

وأواخر الشهر الفائت، قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن القاعدة الجوية العسكرية التابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة، في مدينة الشدادي، شهدت نشاطا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الوكالة، رصد هبوط طائرة شحن تابعة للولايات المتحدة في قاعدة الشدادي الجوية، مع ملاحظة تنفيذ عمليات تحميل على متنها.