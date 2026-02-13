هنا جودة: أشعر بالفخر للتتويج بلقب أمم أفريقيا للمرة الرابعة في مسيرتي

أعربت هنا جودة، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، عن سعادتها البالغة بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا، التي أُقيمت في ليبيا، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ مشاركاتها بالبطولة، مؤكدةً أن الإنجاز جاء بعد مجهود كبير ومنافسات قوية طوال مشوار البطولة.

وقالت هنا جودة، في تصريحات صحفية عقب التتويج:«أشعر بفخر كبير بحصد لقب بطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والرابعة في مسيرتي، خاصة أن البطولة شهدت مباريات قوية ومستويات فنية مرتفعة، وهو ما جعل المنافسة أكثر صعوبة وقيمة».

وتطرقت لاعبة منتخب مصر إلى المباراة النهائية، مؤكدةً أن المواجهة أمام دينا مشرف كانت على أعلى مستوى، قائلةً:«المباراة النهائية أمام دينا مشرف لم تكن سهلة على الإطلاق، فهي لاعبة كبيرة وصاحبة خبرات واسعة، والمواجهة بيننا دائمًا تكون قوية وتعكس المستوى المميز الذي وصلت إليه تنس الطاولة المصرية».

وأضافت هنا جودة أن التتويج باللقب القاري يمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة، موضحةً:«هذا التتويج يمنحني حافزًا أكبر للاستمرار في العمل بجد وبذل أقصى ما لديّ، من أجل الحفاظ على مستواي الفني وتقديم أداء قوي خلال البطولات المقبلة».

واختتمت هنا جودة تصريحاتها بالتأكيد على طموحها المستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات، قائلةً:«هدفي دائمًا هو التطور وتحقيق نتائج تليق باسم منتخب مصر، وسأواصل الاستعداد والتركيز خلال المرحلة المقبلة من أجل الظهور بشكل قوي في كل المنافسات القادمة».