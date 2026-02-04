رؤساء زيمبابوي وبوتسوانا وسيراليون يؤكدون أن أفريقيا تتجه للاستقلال الاقتصادي والسياسي

قال رؤساء دول زيمبابوي وبوتسوانا وسيراليون، إن القارة الأفريقية تمر بمرحلة تحول جذري نحو الاستقلال الاقتصادي والسياسي، مشددين على أن العلاقات الدولية للقارة تبنى اليوم على أساس المصالح المتبادلة وليس الإملاءات الخارجية.

وأوضحوا خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات المنعقدة في مدينة دبي الإماراتية، أن أفريقيا تمتلك الثروة البشرية والموارد التي تؤهلها لقيادة قاطرة النمو العالمي في العقد القادم، شريطة احترام سيادتها الوطنية وتطوير نماذج ديمقراطية تنبع من هويتها الثقافية والتاريخية.

وقال إيمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي في الجلسة التي حملت عنوان: "هل سيكون العقد القادم أفريقياً؟"، إن بلاده تتحرك بناء على ما يحقق أفضل النتائج الاقتصادية لمواطنيها.

وأضاف: "المهم بشكل أساسي هو ما نرضى عنه نحن كزيمبابويين، لسنا بحاجة لإرضاء بقية العالم، نحن نرضي أنفسنا".

وتابع أن زيمبابوي استطاعت الصمود والتطور رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها لعقود نتيجة استعادة أراضيها التاريخية، مؤكدا أن الاستثمار في الأرض هو استثمار في كرامة الشعب.

ومن جانبه، قال دوما جيديون بوكو رئيس بوتسوانا، إن بلاده التي تتمتع بالحرية منذ نحو 60 عاما، تتعامل مع القوى الدولية وفق شروط تحددها بوتسوانا بنفسها، موضحا أن العلاقة تبنى على ما يقدمه الشريك وما تحتاجه الدولة في إطار المفاوضات العادلة.

وأشار إلى أن العلاقات بين الدول تتشكل عبر محطات تاريخية ولا تبنى على كل تفاعل منفصل بمفرده.

واستعرض رئيس بوتسوانا، رؤيته للاحتفاظ بالمواهب الشابة، مؤكدا أن أفريقيا هي القارة الأصغر سنا في العالم بمتوسط عمر 19.3 عاماً، بينما يبلغ متوسط العمر في بوتسوانا 25 عاماً.

وحول الطفرة الديموغرافية في أفريقيا، أكد جوليوس مادا بيو، رئيس سيراليون، أن معدلات المواليد المرتفعة تمثل قوة لا عائقا، موضحاً أن حكومته تستثمر بكثافة في التعليم المجاني الأساسي والثانوي كي لا يكون هناك حجة للتهرب من التعليم.

وقال: "لقد جعلت إدارتي التعليم الأساسي والثانوي مجانا تماما.. نحن لا نريد فقط النجاح على المستوى الشخصي، بل نريد بناء مواطنين نافعين للمجتمع العالمي".