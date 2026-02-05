اتحاد الغرف السياحية يثمن جهود الدولة في تعزيز تنافسية أسوان دوليا

أعرب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية عن بالغ فخره واعتزازه بحصول مدينة أسوان على جائزة مدينة العام السياحية لعام 2026، التي تمنحها منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، بعد أن حصدت أعلى عدد من أصوات الدول الأعضاء في منافسة قوية مع ثلاث مدن من أذربيجان وإيران وباكستان.

وأكد المجلس، برئاسة حسام الشاعر، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة السياحية المتنامية لمدينة أسوان وما تتمتع به من مقومات طبيعية وتاريخية وثقافية فريدة، جعلتها واحدة من أبرز المقاصد السياحية على المستويين الإقليمي والدولي.

وثمّن الاتحاد جهود الدولة المصرية في هذا الملف، وخاصة التنسيق المثمر بين وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار، الذي أسفر عن إعداد ملف متكامل مدعوم بمواد ترويجية احترافية أبرزت تنوع المنتج السياحي لمدينة أسوان وقدرتها على المنافسة الدولية.

وأشار إلى أن منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، التي تأسست عام 1997، تضم تسع دول يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها السياحة، وهو ما يمنح الجائزة أهمية خاصة على صعيد الترويج السياحي.

كما أكد مجلس إدارة الاتحاد أن فوز أسوان بهذه الجائزة يمثل دفعة قوية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بصفة عامة، وإلى صعيد مصر وأسوان بصفة خاصة، مشددًا على دعم الاتحاد الكامل لكل المبادرات التي تسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا.