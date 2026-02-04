فرنسا تعتقل أربعة مواطنين صينيين بتهمة التجسس

قال مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الأربعاء، إن فرنسا اعتقلت أربعة مواطنين صينيين للاشتباه في أنهم حاولوا استخدام جهاز استقبال للأقمار الاصطناعية لرصد بيانات عسكرية حساسة ونقلها إلى الصين.

وطلب ممثلو الادعاء، حبس اثنين من الرجال الأربعة احتياطيا.

وقال ممثلو الادعاء، إن تحقيقا يجري في نقل معلومات إلى قوة أجنبية يمكن أن تضر بالمصالح الأساسية لفرنسا.

وتولت المديرية العامة للأمن الداخلي، التحقيق الذي بدأته وحدة الجرائم الإلكترونية.

وتمت ملاحظة الرجال لأول مرة بعدما استأجر اثنان منهم شقة لقضاء العطلات في جنوب غرب فرنسا وقاموا بتركيب طبق هوائي قطره 2 متر في العقار.

وقام الجيران، بإبلاغ الشرطة بسبب تعطل اتصالهم بالإنترنت في نفس الوقت.

وأثناء تفتيش الشقة، عثر الضباط على نظام كمبيوتر متصل بهوائيات الطبق التي تمكن من استقبال بيانات الأقمار الاصطناعية.

وقال مكتب المدعي العام، إن الوكالة الوطنية للترددات اللاسلكية أكدت حدوث استخدام غير قانوني وتعطيل للترددات والحيازة غير القانونية لأجهزة تقنية لتلقي بيانات الكمبيوتر.

وأضافت أن المعدات التي تم تركيبها مكنت من الرصد غير القانوني لتدفقات بيانات الأقمار الاصطناعية، وخاصة تبادل البيانات بين منشآت عسكرية رئيسية.