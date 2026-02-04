حكم بالسجن مدى الحياة على رجل مدان بمحاولة اغتيال ترامب في فلوريدا

صدر اليوم الأربعاء، حكم على الرجل المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملعب جولف في فلوريدا عام 2024 بالسجن المؤبد.

ونطقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، إيلين كانون، بالحكم على ريان روث في نفس قاعة المحكمة في فورت بيرس التي شهدت فوضى في سبتمبر الماضي، عندما حاول طعن نفسه بعد وقت قصير من إقرار محلفين بأنه مذنب بجميع التهم الموجهة إليه.

وطالب المدعون بالحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط عنه، قائلين إن روث لم يُبد أي ندم ولم يقدم أي اعتذار على الإطلاق.

وطلب محامي الدفاع الذي تم استدعاؤه لجلسة النطق بالحكم، بتخفيف حكم السجن بحقه إلى 27 عاما، بدعوى أن روث يوشك على إكمال 60 عاما من العمر.