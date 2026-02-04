الشرطة الروسية تطلق النار على مشتبه به في قضية خطف بعد جريمة قتل مزدوجة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت الشرطة الروسية، النار في مقتل على مشتبه به أثناء محاولة القبض على شخصين يزعم أنهما احتجزا رهينة في موسكو مساء أمس الثلاثاء

وذكرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، أن المشتبه به الثاني اعترف بجرمه منذ ذلك الوقت

واستحوذت القضية على اهتمام البلاد لأيام، حيث أجريت عملية بحث مكثفة عن الضحايا والمشتبه بهما.

وأفادت تقارير، بأن الرجلين كانا يختبئان مؤخرا في ضاحية روبليوفكا الراقية غرب موسكو.

وذكر محققون أن المشتبه بهما خطفا رجلا "39 عاما" وقتلاه في منطقة بينزا قبل نحو أسبوع، ويحتمل أن يكون دافعهما ماديا.

وأضافت الشرطة، أن المشتبه بهما قتلا سائق سيارة الأجرة الذي نقلهما من منطقة فولجا إلى موسكو.

وكان المشتبه به الذي قتلته الشرطة أثناء العملية مدانا بجريمة قتل مزدوجة وتم الإفراج عنه في بداية عام 2022.