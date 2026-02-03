السويد والدنمارك تهديان نظام دفاع جوي بقيمة 290 مليون دولار لأوكرانيا

أعلن وزيرا الدفاع في السويد والدنمارك، اليوم الثلاثاء، عن تبرع بلديهما الاسكندنافيتين بمعدات دفاع جوي بقيمة 6ر2 مليار كرونة (290 مليون دولارا) لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن وزير الدفاع السويدي بول جونسون ونظيره الدنماركي ترويلز لوند بولسين قولهما في مؤتمر صحفي في مدينة جوتنبرج السويدية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تسليم النظام، المسمى "تريدون إم كيه 2" والذي أنتجته شركة بي إيه إي سيستمز، هذا العام.

وقال جونسون: "هذا يعني أنه يمكننا تعزيز دفاع أوكرانيا الجوي لأننا نرى أن روسيا تهاجم أوكرانيا كل يوم بالصواريخ والطائرات المسيرة".



