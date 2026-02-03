زيلينسكي: تعديل فريق التفاوض الأوكراني بعد الهجوم الروسي على منشآت الطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن عمل فريق التفاوض الأوكراني سيتم تعديله بعد الهجوم الروسي خلال الليل على منشآت طاقة أوكرانية الذي شمل عددا قياسيا من الصواريخ الباليستية.

وأضاف زيلينسكي: "كان هجوما متعمدا على البنية التحتية للطاقة، شمل عددا قياسيا من الصواريخ الباليستية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابع: "استغل الجيش الروسي اقتراح الولايات المتحدة بوقف الضربات لفترة وجيزة ليس لدعم الدبلوماسية، بل لتخزين الصواريخ والانتظار حتى أشد أيام العام برودة، عندما تنخفض درجات الحرارة في أجزاء كبيرة من أوكرانيا إلى ما دون -20 درجة مئوية".

ومن المقرر أن تبدأ الجولة التالية من محادثات السلام مع مسئولين روس وأمريكيين، غدا الأربعاء، في أبوظبي.

وفي وقت سابق، قال مسئولون أوكرانيون إن روسيا قصفت منشآت أوكرانية للطاقة بمئات الطائرات بدون طيار وعشرات الصواريخ، اليوم الثلاثاء، مما أدى لانقطاع التدفئة عن مئات الآلاف من الأسر وسط درجات حرارة متجمدة قبل يوم من محادثات السلام الجديدة.

وتعرضت العاصمة كييف وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا خاركيف، لقصف جوي خلال الليل قال وزير الطاقة دينيس شميهال إنه شمل ثماني مناطق وجاء بعد وقف مؤقت قصير للهجمات على منشآت الطاقة.

ووفقا للمسئولين، أطلقت روسيا 450 طائرة بدون طيار وأكثر من 70 صاروخا، وأصيب ما لا يقل عن تسعة أشخاص في الهجمات التي استهدفت مبان سكنية وبنية تحتية للطاقة.

وانقطعت الكهرباء والتدفئة في الكثير من المناطق، حيث تنخفض درجات الحرارة عن 20 درجة مئوية تحت الصفر.