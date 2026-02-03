 ماليزيا تفرج عن سفينتين مقابل كفالة مالية بعد احتجازهما بتهمة نقل النفط بدون ترخيص - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 فبراير 2026 3:28 م القاهرة
ماليزيا تفرج عن سفينتين مقابل كفالة مالية بعد احتجازهما بتهمة نقل النفط بدون ترخيص

كوالالمبور - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 2:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 2:42 م

أفرجت ماليزيا عن ناقلتين قديمتين كانت قد احتجزتهما بسبب قيامهما بعملية نقل نفط من سفينة إلى أخرى دون الحصول على ترخيص، وذلك مقابل كفالة مالية بناء على طلب تقدم به ممثل عن السفينتين، وفقا لما أفادت به السلطات البحرية.

وذكرت "وكالة إنفاذ القانون البحري" الماليزية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الناقلة العملاقة "نورا" كانت تنقل النفط الخام إلى السفينة "آر سيليبرا" وقت احتجازهما، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البيان إن وحدة بينانج التابعة للوكالة احتجزت الناقلتين لنقلهما شحنة نفطية بدون الحصول على ترخيص ولرسوهما في منطقة غير مخصصة للرسو.

وأوضحت الوكالة أنه تم الإفراج عن السفينتين مقابل كفالة مالية قدرها 300 ألف رينجيت (76378 دولارا) لأسباب تتعلق بالسلامة البحرية والصيانة.

وأشارت الوكالة إلى أن النفط كان مصدره البصرة في العراق، استنادا إلى بوليصة الشحن وشهادة المنشأ.

وكانت الوكالة قد أعلنت لأول مرة، السبت الماضي، عن احتجاز الناقلتين.

