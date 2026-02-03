الكرملين يعلق على طلب إبستين لقاء بوتين

علق الكرملين، الثلاثاء، على تقارير تحدثت عن محاولة الملياردير الأمريكي المدان في قضايا جنسية، جيفري إبستين، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئاسة الروسية لم تتلق أي طلب من جيفري إبستين للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية سابقة أفادت، استناداً إلى وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية، بأن الممول الأمريكي المثير للجدل أراد لقاء بوتين، وأعرب عن رغبته تلك عدة مرات في مراسلاته على مر سنوات مع الأمين العام السابق لمجلس أوروبا توربيورن ياغلاند.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الثلاثاء، أن إبستين، قضى سنوات وهو يحاول لقاء بوتين، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي ذُكر 1055 مرة في أحدث دفعة من الملفات التي كشف عنها مؤخرا.

وتشير رسائل البريد الإلكتروني مع شخصيات سياسية إلى أن إبستين كان يحاول ترتيب لقاء مع بوتين في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، وذلك بعد إدانته الأولى بتهمة استدراج قاصر للدعارة.

وتظهر المحادثات أن إبستين كان يضغط على معارفه لترتيب لقاء له مع بوتين لمناقشة استثمارات أجنبية في روسيا، وذلك من عام 2013 حتى عام 2018.

كما تبين الملفات أن إبستين حاول الحصول على تأشيرة روسية منذ عام 2010.

وأدين الخبير المالي السابق جيفري إبستين، بإقامة في شبكة واسعة للإتجار الجنسي بقاصرات أثارت إحدى أكبر الفضائح في الولايات المتحدة.

وعثر عليه مشنوقا في زنزانته عام 2019 فيما كان ينتظر محاكمته.