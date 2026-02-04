سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج، في اتصال هاتفي عبر الفيديو متانة العلاقات الثنائية، وأشارا لرؤى مستقبلية للتعاون.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، لفت بوتين، في الاتصال الذي جرى عشية رأس السنة الصينية إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 200 مليار دولار ثلاث سنوات متتالية، مؤكدًا أنه «رقم قياسي».

وأضاف أن العلاقات بين روسيا والصين تتطور، بصرف النظر عن الوضع الدولي، معتبرا أن الشراكة الشاملة بين البلدين «نموذجية».

وأكد أن التعاون بين موسكو وبكين يساهم في تحسين رفاهية مواطني روسيا والصين، ووصف شي بأنه «صديق عزيز» وتمنى السلام والازدهار للشعب الصيني وبلاده.

وفي مجال الطاقة، وصف بوتين التعاون بين الجانبين بأنه تفاعل استراتيجي مفيد للطرفين، كما جدد التأكيد على الدور الرئيسي للتحالف الروسي الصيني في الأمم المتحدة ومجموعة «بريكس» ومنظمة «شنغهاي للتعاون» معربا عن استعداد روسيا لمواصلة التنسيق مع الصين.

خطة طموحة جديدة لتطوير العلاقات الثنائية

من جهته أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ودعا إلى وضع خطة كبرى طموحة جديدة لتطوير العلاقات في جميع المجالات.

وقال: «في هذا اليوم الرمزي يسعدني أن أجري معكم نقاشا معمقا حول وضع خطة طموحة جديدة لتطوير العلاقات الثنائية».

وتعمل روسيا والصين منذ سنوات على تعزيز التعاون وتعميق التنسيق الاستراتيجي وتنفيذ مشاريع ضخمة مثل بينها أنابيب غاز «قوة سيبيريا»، وأكبر محطة كهرذرية في العالم تشيدها مؤسسة «روساتوم» الروسية.