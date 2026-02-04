الداخلية تنقذ 21 طفلا من التسول وتضبط 15 متهما بالقاهرة

نجحت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية في إنقاذ 21 طفلا من أعمال التسول بمحافظة القاهرة وضبط 15 متهما قاموا باستغلالهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وكشفت التحريات أن المتهمين، وعددهم 15 شخصا، بينهم 5 رجال و10 سيدات، ولـ 6 منهم معلومات جنائية سابقة، استغلوا الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة، فضلا عن بيع سلع بطريقة إلحاحية في عدد من مناطق محافظة القاهرة، ما عرض الأطفال للخطر أثناء ممارسة تلك الأنشطة غير القانونية.

وبمواجهة المتهمين، أقروا باستغلال الأطفال والاستيلاء على المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الأنشطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين المضبوطين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم تسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تعذر الوصول إلى ذويهم، تمهيدا لإيداعهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية.