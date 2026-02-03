زيلينسكي: روسيا أطلقت 450 طائرة مسيرة و70 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أطلقت نحو 450 طائرة مسيرة بعيدة المدى و70 صاروخا من طرز مختلفة على أوكرانيا في هجوم كبير خلال الليل.

وجاء هذا القصف قبل يوم واحد من الموعد المقرر لانعقاد محادثات بين البلدين بوساطة الولايات المتحدة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث إنهاء الحرب الشاملة التي شنتها روسيا قبل نحو أربع سنوات.

وأوضح زيلينسكي، أن القصف استهدف خمس مناطق على الأقل في أوكرانيا، وتركز بشكل خاص على شبكة الكهرباء، في إطار حملة موسكو المستمرة لحرمان المدنيين من الإضاءة والتدفئة والمياه الجارية، وسط أبرد شتاء تشهده البلاد منذ سنوات.

وأفاد مسئولون بإصابة عشرة أشخاص على الأقل.

وقال زيلينسكي إن "استغلال أبرد أيام الشتاء لترويع البشر أهم بالنسبة لروسيا من الدبلوماسية".

ودعا زيلينسكي حلفاء بلاده إلى إرسال المزيد من وسائل الدفاع الجوي وممارسة "أقصى قدر من الضغط" على روسيا لإنهاء غزوها الشامل، الذي بدأ في 24 فبراير 2022.

ووصف مسئولون المحادثات الأخيرة بين وفدي موسكو وكييف بأنها بناءة. لكن بعد عام من الجهود، لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث عن انفراجة في قضايا رئيسية، مثل مصير الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا فيما يبدو التوصل إلى تسوية شاملة أمرا بعيد المنال. وكان من المقرر عقد محادثات أبو ظبي يومي الأربعاء والخميس.