 وصول أردوغان إلى القاهرة منذ قليل لعقد مباحثات مع الرئيس السيسي - بوابة الشروق
الأربعاء 4 فبراير 2026 1:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

وصول أردوغان إلى القاهرة منذ قليل لعقد مباحثات مع الرئيس السيسي


نشر في: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 1:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 1:01 م

أفادت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصل قبل قليل، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادمًا من السعودية.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

كما يترأس الرئيسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

ويشارك الزعيمان كذلك في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، الذي يُعقد بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية في البلدين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك