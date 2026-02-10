ضبط عناصر بؤر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 72 مليون جنيه بنطاق عدة محافظات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 72 مليون جنيه بنطاق عدد من المحافظات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية جلب بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وضبط عناصر تلك البؤر. وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، شابو "آيس"، هيروين"، أكثر من 20 آلف قرص مخدر، 145 قطعة سلاح نارى " 35 بندقية آلية، 37 بندقية خرطوش، 73 فرد خرطوش" ، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 72 مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.