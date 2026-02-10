إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة جورميه ايجيبت

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام دورها كمنسق دولي ومدير الطرح لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جورميه ايجيبت دوت كوم للأغذية - ش.م.م (جورميه) في البورصة المصرية.

يسهم هذا الطرح العام الأولي في ترسيخ مكانة إي اف چي هيرميس كمستشار موثوق للمؤسسين والشركات الساعية الي تحقيق تحول كبير في نموها. كما يؤكد التزامها المستمر بدعم وتعزيز سوق المال المصري من خلال التنفيذ الناجح لطروحات عامة أولية جديدة.

ويتضمن الطرح العام الأولي بيع ثانوي لما يصل الي 47.6% من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر من قبل شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م (بي إنفستمنتس)، إلى جانب كل من جلال أبو غزالة، وباسم أبو غزالة، وديما أبو غزالة، وأمجد سلطان. وقد اشتمل الطرح العام الأولي شريحتين: الأولى شريحة خاصة متاحة للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية ("الطرح الخاص")، والثانية طرح عام للجمهور في مصر ("الطرح العام").

وقد شهد الطرح العام الأولي إقبالاً قويا، حيث تمت تغطية الطرح الخاص 12.2 مرة، بينما غطت الشريحة العام أكثر من 55 مرة. وشهد الاكتتاب مشاركة قوية من مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين من ذوي الجودة، الي جانب مكاتب عائلية إقليمية، بالإضافة إلى مشاركة قوية من مستثمرين المؤسسيين والأفراد المحليين.

وفي هذا السياق، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: نعتز بنجاحنا في تنفيذ طرح أسهم شركة جورميه في البورصة المصرية، والذي شهد إقبالاً مؤسسياً قوياً للغاية من المستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستثمرين الأفراد. ويُظهر هذا الاكتتاب، الذي شهد إقبالًا كبيراً، عودة إقبال المستثمرين على الشركات الرائدة في السوق، والتي تتمتع بسجل حافل من الابتكار، والتي تمكنها من تحقيق نمو مرتفعة. وبعد فترة من خفض وتيرة الإدراجات، يُمثل طرح أسهم جورميه اليوم علامة فارقة للبورصة المصرية كونه أول اكتتاب عام اولي ناجحاً لعام 2026، وهو العام الذي نتوقع فيه انتعاشاً في نشاط الطروحات الأولية، وذلك يأتي مدعوما بتزايد مشاركة المستثمرين الدوليين في السوق مؤخرا ونمو معدلات التداول اليومية في السوق المحلية. ونؤكد التزامنا بمساعدة الشركات سريعة النمو بمختلف أحجامها في جميع أنحاء المنطقة على الوصول إلى الأسواق العامة، ودعم خطط توسعها، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، فضلا عن المساهمة في دعم عمق أسواق المال الإقليمية من خلال إضافة المزيد من الشركات القوية التي تُثري تلك الأسواق.

جدير بالذكر أن جورميه هي شركة رائدة في مجال تجزئة الفاخرة لبيع المنتجات الغذائية، وتشتهر باختيارها المميز للمنتجات، وعروضها الحصرية، وتجربة العملاء السلسة. تأسست الشركة في عام 2006، وبدأت مزاولة نشاطها بقطاع التجزئة في عام 2008، لتتحول منذ ذلك الحين إلى منصة متكاملة لبيع الأغذية مدعومة بمنظومة بيع شاملة تشمل المتاجر، ومنصات التجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل. وفي عام 2015، قامت الشركة بتأسيس "جورميه فود سوليوشنز"، وهي شركة تابعة مملوكة لها بالكامل ومخصصة لتصنيع مجموعة حصرية من المنتجات التي تحمل علامة "منتج بواسطة جورميه".

وتدير الشركة حاليًا 21 فرعًا منتشرة في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والجونة، بالإضافة إلى فروع موسمية في الساحل الشمالي، مدعومة بمنصة تجارة إلكترونية وخدمات توصيل سريعة النمو.