ارتفعت أسعار الخضروات فى الأسواق المحلية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 8.5%، على أساس شهري مقارنة بشهر ديسمبر السابق، بينما على أساس سنوي ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 6.1%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما تراجعت أسعار الفاكهة فى الأسواق المحلية خلال شهر يناير الماضي على أساس شهري بنسبة 2.5%، مقارنة بشهر ديسمبر السابق، بينما صعدت الفاكهة على أساس سنوي بنسبة 8.8%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبحسب الإحصاء، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.5%، خلال يناير الماضي على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بسبب زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 2.8%، والأسماك والمأكولات البحرية 6.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 2.2%، والفاكهة بنسبة 8.8%، والخضروات بنسبة 6.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.3%، ومنتجات غذائية 4.5%، والبن والشاي والكاكاو 8.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 8.2%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4%.

ووفق للإحصاء، صعد سجل قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.7% خلال يناير الماضي على أساس شهري مقارنة بأسعارها فى شهر ديسمبر السابق له، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة0.1%، واللحوم والدواجن 5.1%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.7%، والألبان والجبن والبيض 0.5%، والزيوت والدهون 0.2%، والخضروات 8.5%، ومنتجات غذائية أخرى 0.2%، والبن والشاي والكاكاو 6.7%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.3%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 2.5%.

وتباطئ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 10.1% خلال شهر يناير 2026، مقابل 10.3% خلال شهر ديسمبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.5% مقابل 0.1% خلال شهر ديسمبر 2025.