سفير الفلبين: واشنطن لن تتخلى عن مانيلا في مواجهة تزايد نفوذ بكين في بحر الصين الجنوبي

أعرب سفير الفلبين لدى الولايات المتحدة خوسيه مانويل روموالديز، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن واشنطن لن تتخلى عن مانيلا في صراعها ضد النفوذ المتزايد لبكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حتى في الوقت الذي يسعى فيه الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينج إلى إجراء محادثات أكثر مباشرة لتسوية الخلافات.

ورحب روموالديز، بتجدد المحادثات بين ترامب وشي، مشيرا إلى أن مانيلا يجب أن تحاول أيضاً "ضبط" علاقاتها مع بكين للسماح بمزيد من الانخراط التجاري.

ومع ذلك، أكد السفير الفلبيني، أن بلاده ستظل ثابتة في الدفاع عن مصالحها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بالكامل تقريبا.

وتعد الولايات المتحدة والفلبين — أقدم حليف لواشنطن بموجب معاهدة في آسيا — من أشد المنتقدين للنفوذ الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي، حيث استخدمت القوات الصينية في الأعوام الأخيرة خراطيم مياه قوية وقنابل مضيئة ومناورات حصار خطيرة ضد القوات الفلبينية في البحر والجو.