تقارير ليبية تكشف معلومات جديدة عن اغتيال سيف الإسلام القذافي: 4 منفذين وتعطيل كاميرات مراقبة

تكشف مزيدٌ من المعلومات بشأن ما يتردد عن اغتيال سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت وسائل إعلام ليبية، بأن سيف الإسلام القذافي قتل تم في مقر إقامته في الزنتان من قبل أربعة أشخاص مجهولين.

وأضافت أن عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في مقر إقامته في الزنتان تمت بعد تعطيل كاميرات المراقبة.

في حين أفاد عبد الله عثمان مستشار سيف الإسلام القذافي، بأن النائب العام فتح تحقيقا في واقعة مقتل سيف الإسلام.

يُشار إلى أنه حتى كتابة هذه السطور، لم يصدر أي إعلان رسمي عن مقتل سيف الإسلام القذافي باستثناء ما أعلنه مستشاره وممثله في الحوار السياسي.

وسبق أن تحدثت وسائل إعلام ليبية، عن مقتل سيف الإسلام القذافي خلال اشتباكات مسلحة مع قوة مسلحة تتبع اللواء 444 قتال بالقرب من حقل الحمادة.

بينما نفى اللواء 444 علاقته باغتيال سيف الإسلام القذافي، وذكر في بيان أن لا علاقة له بالاشتباكات التي وقعت في مدينة الزنتان.

وقال إنه لا توجد قوة عسكرية أو انتشار ميداني داخل مدينة الزنتان أو في نطاقها الجغرافي.