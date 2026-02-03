أعلن عبدالله عثمان، المستشار ورئيس الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، وفاة نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك عبر منشور على صفحته الرسمية، ووصف عثمان، سيف الإسلام بـ "المجاهد".

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" المحلية عن عثمان، أن أربعة مسلحين "اقتحموا مقر إقامة سيف القذافي بعد تعطيلهم كاميرات المراقبة وقاموا بتصفيته".

كما نعت الصفحة الإعلامية "الناطقة بإسم عائلة القائد الشهيد معمر القذافي"، سيف الإسلام بمنشور رسمي.

وبثت وكالة الأنباء الليبية الخبر، ولم يتضمن الإعلان الرسمي أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الوفاة، أو ما إذا كانت طبيعية أم نتيجة عمل جنائي، كما لم يصدر حتى الآن أي بيان توضيحي يشرح ظروف الحادثة أو توقيتها. وتداولته وسائل إعلام ليبية على نطاق واسع.

* اللواء 444 ينفي صلته بالواقعة

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية، خبر نفي اللواء 444 – قتال"بشكل قاطع" ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن علاقته بالاشتباكات التي وقعت في مدينة الزنتان، غرب البلاد، وما رافقها من أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي.

وأكد اللواء 444 - قتال في بيان له نشره على صفحته الرسمية، أنه لا توجد له أي قوة عسكرية أو انتشار ميداني داخل مدينة الزنتان أو في نطاقها الجغرافي ، كما أنه لم تصدر إلى اللواء أي تعليمات أو أوامر تتعلق بملاحقة سيف الإسلام القذافي.

وأوضح اللواء "أن هذا الأمر ليس ضمن لائحة مهامنا العسكرية أو الأمنية"، وأنه غير معني بما جرى في الزنتان، ولا تربطه أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاشتباكات التي تحدث هناك.

ويعرف اللواء 444 قتال نفسه بأنه يتبع الجيش الليبي ضمن المنطقة العسكرية للعاصمة طرابلس.

من جهته، أكد حميد القذافي ابن عم سيف الإسلام مقتله.

ونقلت قناة ليبيا الأحرار الخاصة في اتصال هاتفي مع ابن عمه، ما وصفه بـ"استشهاده"، فيما أكد محامي سيف الإسلام، خالد الزائدي، نبأ مقتل موكله.

من جهته، أكد مصدر مقرب من عائلة القذافي لقناتي "العربية/الحدث"، مقتل سيف الإسلام القذافي على يد 4 أشخاص، قرب مدينة الزنتان غربي البلاد.

كما أضاف المصدر أن "الجناة فروا سريعاً بعد إصابته في حديقة منزله"، مشيرا إلى أن مقتل الرجل جاء بعد اشتباكات استمرت منذ ظهر اليوم.

وأوضح أن سيف الإسلام تصدى لعدة أشخاص من الذين هاجموه قبل إصابته، مشيراً إلى عدم وجود معلومات مؤكدة عن الطرف الذي قتل الراحل.

من جانبه، نعى الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي بشكل رسمي نجل الزعيم الليبي الراحل، وكتب: "جار ترتيب عملية انتشال جثمان سيف الإسلام.

* غموض حول مقتلة

ورغم تأكيد مقتله من عدة مصادر، فإن الجهة التي أطلقت النار عليه والسياق الذي قُتل فيه لم يتضحا بعد.

وكانت مواقع ليبية، ذكرت أن سيف الإسلام القذافي، قتل خلال اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في منطقة الحمادة التابعة لمدينة الزنتان، إثر محاولة إحدى المجموعات القبض عليه داخل منزله.

وأفادت قناة الجزيرة بأن المعلومات المتوفرة تؤكد مقتل القذافي في إطلاق نار في مدينة الزنتان جنوب غربي العاصمة طرابلس حيث مقر إقامته هناك منذ نحو 10 سنوات.

* دعوة للاحتجاج

من جهته، دعا أحمد القذافي، ابن عم سيف الإسلام القذافي مؤيدي "سيف الإسلام" للخروج إلى الشوارع والانتقام لمقتله، وذلك من خلال فيديو بثه على صفحته على فيسبوك.

وأشار أحمد القذافي، إلى أن اغتيال "سيف الإسلام" المقصود منه الاغتيال المعنوي للدولة بعدما التف حوله عدد كبير من الناس يطالبونه بالترشح لرئاسة الدولة.

* المشري يطالب بتحقيق عاجل

وفي أول تعليق ليبي رسمي على مقتل القذافي، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، "السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات هذه الحادثة".

وقال في تغريدة له على منصة إكس إنه "إن كان الفاعل طرفا داخليا، وجب تقديمه للعدالة دون تردد، وإن ثبت أن الاغتيال تم بتدخل طرف خارجي، فالمصيبة أعظم، إذ يمثل ذلك جريمة وانتهاكا صارخا للسيادة الليبية واعتداء على حق الدولة في تطبيق القانون على أراضيها".

* من هو سيف الإسلام؟

وسيف الإسلام هو نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وُلد في 5 يونيو 1972، ولعب أدوارا بارزة في الشأن العام الليبي قبل 2011، حيث كان قياديا مؤثرا داخل النظام ولم يمنح منصبا رسميا حكوميًا لكنه قاد مفاوضات خارجية وقضايا داخلية قبل سقوط النظام.

كما أُلغي حكم الإعدام الصادر بحقه عام 2015 وأمرت المحكمة العليا الليبية بإعادة محاكمته، بعد أن كان محكوما بالإعدام غيابيا بتهم تتعلق بالتحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع المحتجين في أحداث 17 من فبراير 2011.

وكان سيف الإسلام القذافي مسجونا وأطلق سراحه بمدينة الزنتان في يونيو 2017، بعدما احتجزته إحدى المليشيات منذ عام 2011.