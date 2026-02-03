العثور على سفينة شحن رومانية قديمة في قاع البحر قبالة جنوب إيطاليا

اكتشفت الشرطة الإيطالية، بقايا سفينة شحن رومانية قديمة وعلى متنها العديد من الجِرارال فخارية في قاع البحر خلال تفتيش روتيني قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.

وتم الاكتشاف في منتصف العام الماضي، ولكن كان يتعين الحفاظ عليه سراً للغاية خوفاً من عمليات النهب، وفقا لبيان صادر عن السلطات اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" نقلا عن خبراء، أن السفينة تعود إلى حوالي القرن الرابع الميلادي.

ومن المرجح أنها انطلقت من شمال أفريقيا وكانت تنقل "الجاروم" - وهو صوص توابل يعتمد على السمك المتخمر، وكان من التوابل الشائعة في المطبخ الروماني القديم - داخل الجِرار.

وفي يونيو من العام الماضي، كانت خدمات الطوارئ في دورية بحرية قبالة ساحل بلدة جاليبولي في جنوب منطقة بوليا، ولاحظت بالصدفة وجود اضطرابات غير طبيعية في قاع البحر، وقرروا الغوص وعثروا على بقايا سفينة الشحن.

وتخضع المنطقة للمراقبة المستمرة منذ ذلك الاكتشاف.



وفي الأشهر المقبلة، سيقوم علماء الآثار بتوثيق وفحص الحطام بشكل منهجي، ومن شأن عملهم أن يقدم رؤى جديدة حول طرق التجارة وبناء السفن وحركة البضائع في الإمبراطورية الرومانية المتأخرة، ويأملون أيضا في استعادة الجِرار وتأمين قيمتها التاريخية.

وفي الوقت نفسه، من المفترض أن يساعد هذا العمل في حماية الحطام على المدى الطويل والحفاظ عليه لمزيد من الأبحاث في المستقبل.