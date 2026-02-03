شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: فتح معبر رفح إنجاز مهم في ظل تعنت الاحتلال

شدد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطنينة، على أهمية خطوة فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة، جزئيًا بالاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى والمواطنين من وإلى القطاع.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى انخفاض أعداد الحالات التي عبرت من رفح والتي لم تتجاوز الـ8 حالات بالأمس والـ16 صباح اليوم مضيفًا أنهم يأملون زيادة هذه الأعداد حتى تصل للنسب المتفق عليها مسبقًا.

وتابع : "مجرد فتح المعبر هو إنجاز مهم في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات التملص من عملية فتح المعبر".

وأوضح أن الاحتلال يعارض عودة الفلسطنين للقطاع ويسعى لعرقلة هذه العملية، مشيرًا إلى إقامة الاحتلال نقاطًا للتفتيش والتي تحط من الكرامة الإنسانية لأهالي القطاع، بالإضافة لتفتيش النساء والأطفال والتحقيق معهم في النقاط الإسرائيلية.

وأشاد بالموقف والجهود المصرية الثابتة، فيما يتعلق بإصرارها على فتح المعبر من كلا الاتجاهين، مواجهًا المخططات الإسرائيلية التي تسعى لتهجير الشعب الفلسطيني، مضيفًا أنهم يعتمدون على جهود القاهرة الدبلوماسية لتوفيق عمل المعبر، وإزالة عوائق الاحتلال، وزيادة الأعداد القادمة والعائدة منه، بالإضافة لإلغاء نقاط التفتيش التي يفرضها الاحتلال.

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية لا تدخل من معبر رفح حاليًا وإنما من معبر كرم أبو سالم، داعيًا الدول العربية لمساندة الدور المصري، وفتح مستشفيات لاستقبال الجرحى والمرضى ممن يحتاجون تدخلات طبية منقذة للحياة، مضيفًا أن هناك حوالي 22 ألف مريض بحاجة فورية للعلاج.

وتحدث عن التعاون الوثيق بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية ونظيرتها في غزة لتنسبق وصول المرضى والمصابين، مشيدًا بدور الهلال الأحمر المصري الذي يعمل مع الطواقم الطبية لاستقبال الجرحى والمرضى وأهاليهم، ومضيفًا: "ما يحدث اليوم هو ليس غريبُا على مصر وشعبها العظيم".

وذكر أن الوضع لا يزال كارثيًا داخل القطاع، في ظل سيطرة الاحتلال على 61% من مساحته، واستمرار الحصار وإطلاق النار، بجانب اعتماد 90% من أهالي غزة على المساعدات الإنسانية، مؤكدًا حاجتهم لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية وغيرها.