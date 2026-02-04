محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة

قدّمَ 25 محاميًا سويسريًا شكوى ضد وزير خارجية بلادهم إينياتسيو كاسيس، إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، وهو متهم بالتواطؤ في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية.

وبحسب ما نشره موقع «سويس إنفو»، قال المحامون السويسريون في مؤتمر صحفي في برن يوم الثلاثاء: «يجب فتح تحقيق ضد كاسيس».

ومن وجهة نظرهم، تنتهك سويسرا اتفاقيات جنيف، وتفشل في احترام القانون الإنساني الدولي.

ونوهوا أنه «كان ينبغي على كاسيس أن يتخذ جميع التدابير المتاحة له لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم من قبل إسرائيل، وعلى الأقل، ألا يشجعها بأي شكل من الأشكال، وهو ما لم يفعله».

وعلى وجه الخصوص، انتقد المحامون توقيع وزيرا الدفاع السويسري والإسرائيلي اتفاقية تعاون عسكري في عام 2013.

وقال المحامون: «منذ ذلك الحين، كانت سويسرا تشتري وتبيع الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج لإسرائيل».

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قتلت قوات الاحتلال جراء خروقاتها المتكررة، 556 فلسطينيا بينهم 179 طفلا و69 امرأة، وأصابت 1500 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، قتلت قوات الاحتلال أكثر من 71,824 مواطنا وأصابت ما يزيد على 171,608 آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.