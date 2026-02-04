 تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7% - بوابة الشروق
الأربعاء 4 فبراير 2026 3:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7%

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 2:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 2:47 م

أظهر تقرير أولي صادر عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الأربعاء، أن التضخم في منطقة اليورو تراجع في يناير.

وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بنسبة 7ر1% على أساس سنوي في يناير، في أعقاب زيادة بنسبة 2% في ديسمبر. جاء هذا المعدل متوافقا مع التوقعات.

وباستثناء الطاقة المتقلبة والغذاء والكحول والتبغ، تراجع التضخم الأساسي إلى 2ر2% من 3ر2% قبل شهر.

وأظهرت البيانات أن تكاليف الخدمات سجلت أكبر زيادة سنوية لها في يناير، بارتفاع بنسبة 2ر3% . وأعقب ذلك ارتفاعا بنسبة 7ر2% في أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك