أظهر تقرير أولي صادر عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الأربعاء، أن التضخم في منطقة اليورو تراجع في يناير.
وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بنسبة 7ر1% على أساس سنوي في يناير، في أعقاب زيادة بنسبة 2% في ديسمبر. جاء هذا المعدل متوافقا مع التوقعات.
وباستثناء الطاقة المتقلبة والغذاء والكحول والتبغ، تراجع التضخم الأساسي إلى 2ر2% من 3ر2% قبل شهر.
وأظهرت البيانات أن تكاليف الخدمات سجلت أكبر زيادة سنوية لها في يناير، بارتفاع بنسبة 2ر3% . وأعقب ذلك ارتفاعا بنسبة 7ر2% في أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ.