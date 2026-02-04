سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر تقرير أولي صادر عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الأربعاء، أن التضخم في منطقة اليورو تراجع في يناير.

وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بنسبة 7ر1% على أساس سنوي في يناير، في أعقاب زيادة بنسبة 2% في ديسمبر. جاء هذا المعدل متوافقا مع التوقعات.

وباستثناء الطاقة المتقلبة والغذاء والكحول والتبغ، تراجع التضخم الأساسي إلى 2ر2% من 3ر2% قبل شهر.

وأظهرت البيانات أن تكاليف الخدمات سجلت أكبر زيادة سنوية لها في يناير، بارتفاع بنسبة 2ر3% . وأعقب ذلك ارتفاعا بنسبة 7ر2% في أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ.