قيادي في حماس: الاحتلال يتحكم في الجانب الفلسطيني من معبر رفح

قال القيادي في حركة حماس وليد الكيلاني، إنّ معبر رفح يمثل المنفذ الوحيد على العالم الخارجي لأهالي قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المعابر الأخرى مخصصة للبضائع ومعظمها يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الاحتلال يتحكم في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، لافتًا إلى أنه رغم التفاهمات وبنود اتفاق وقف إطلاق النار لكن الاحتلال يتملص من كل هذه البنود.

وعبر عن استنكار الحركة لممارسات وتضييقات الاحتلال وما تمثله من سادية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدد على أن الدولة الضامنة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يتدخل لرفع القبضة الإسرائيلية عن هذا المعبر حتى يتنقل الفلسطينيون بحرية دون القيود.

ولفت إلى أن الاحتلال يسمح بدخول عدد قليل جدًا من الفلسطينيين فيما تتم إعادة عدد كبير ولا يُسمح لهم بالمرور.

وشدد القيادي في حماس، على ضرورة المراقبة والتدخل السريع بما يشكل ضغطًا حقيقيًا على الاحتلال.