القاهرة الإخبارية: معبر رفح يواصل استقبال المصابين الفلسطينيين من غزة

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن عملية استقبال المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي، منذ فتح المعبر من الجانب الفلسطيني.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، أن كاميرا القاهرة الإخبارية رصدت وصول سيارة الإسعاف رقم 15 إلى معبر رفح من الجانب المصري، والتي تقل شابًا فلسطينيًا مصابًا، في لقطات حية وحصرية.

وأشار إلى أن هيئة الإسعاف المصرية باشرت فورًا تسجيل بيانات المصاب، تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي اللازم.

وأوضح أن الكشف الطبي والتشخيصي يتم خلال دقائق قليلة، لتحديد حالة المصاب الصحية، تمهيدًا لتوجيهه إلى أحد المستشفيات المصرية، خاصة مستشفيات محافظة شمال سيناء باعتبارها الأقرب إلى معبر رفح، مع إمكانية تحويل الحالات التي تستدعي ذلك إلى مستشفيات أخرى ضمن الخط الثاني.

وأكد أن عدد الحالات التي وصلت حتى الآن بلغ 15 حالة خلال اليوم الثاني من فتح المعبر، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية وأطقم الإسعاف تواصل عملها على مدار الساعة لإجراء الفحوصات المبدئية وتحديد وجهة العلاج المناسبة لكل حالة.