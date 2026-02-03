اتحاد الناشرين: نحتاج نظرة ودعما من الدولة لتخفيف الأعباء على صناعة الكتاب

قال محمد عبد المنعم أمين اتحاد الناشرين المصريين، إن الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كانت متميزة مقارنة بالسنوات السابقة، من حيث الاستعداد والتنظيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الطباعة والورق وأجرة الأجنحة والإيجار يمثل مشكلة، مؤكدًا ضرورة نظرة ودعم من الدولة لتخفيف الأعباء على صناعة الكتاب.

وأوضح أن بعض الناشرين يحاولون من خلال المجهود الذاتي تقديم تخفيضات لتلبية مطالب الجمهور، رغم ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن عدد المشتركين في الدورة الحالية أعلى من العام الماضي، رغم أن نسبة البيع قد تكون أقل بسبب ارتفاع تكلفة الكتاب.

ونوه إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا مهمًا في زيادة انتشار الكتاب.

وأكد أن السوق تشهد ظهور النشر الرقمي بشكل قوي على المنصات الإلكترونية، حيث يمكن للقارئ قراءة كتب عدة شهريًا بثمن كتاب واحد، موضحًا أن هذا النوع من النشر أقل ربحًا لصاحب الكتاب لكنه مربح للمواقع الإلكترونية.

واختتم معرض القاهرة للكتاب، اليوم الثلاثاء، فعاليات دورته، التى امتدت لما يقارب الأسبوعين، وشهدت حضورًا كبيرًا من الجمهور بخاصة فى أيام الجمعة والعطلات.