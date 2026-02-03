لابورتا يهاجم التحكيم الإسباني بسبب ريال مدريد

وجّه خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، انتقادات حادة للتحكيم الإسباني، على خلفية بعض القرارات التي شهدتها مباراة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وقال لابورتا، خلال لقاء إعلامي مع مسؤولي نادي ألباسيتي قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في كأس ملك إسبانيا، إن هناك قرارات تحكيمية وصفها بالمبالغ فيها تم احتسابها لصالح ريال مدريد، مؤكدًا أن بعض ركلات الجزاء لم تكن صحيحة.

وأضاف رئيس برشلونة: «إذا حدثت مثل هذه القرارات لصالحنا، سأكون أول من يعترف بذلك»، مشيرًا إلى أن هناك منصات إعلامية تابعة لريال مدريد تزعم باستمرار أن التحكيم يضر فريقها، مطالبًا بمراجعة ما حدث في مباراة رايو فاليكانو.

وتابع لابورتا: «تابعت المباراة الأخيرة لريال مدريد، ولا أفهم كيف قرر الحكم احتساب عشر دقائق كوقت بدل ضائع»، في إشارة إلى قرارات أثارت الجدل خلال اللقاء.

واختتم تصريحاته قائلًا: «بعض لاعبي ريال مدريد اعتادوا على التمثيل داخل الملعب، ويجب وضع حد لهذا الأمر، لأن الوضع الحالي أصبح غير عادل».

ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه ألباسيتي مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 3 فبراير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.