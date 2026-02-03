ترامب يستقبل رئيس كولومبيا في البيت الأبيض اليوم

من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكولومبي جوستافو بيترو في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات بعد أسابيع من التهديد باتخاذ إجراء عسكري ضد كولومبيا، واتهام رئيسها بتهريب مخدر الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

ويقول مسئولو الإدارة الأمريكية إن اللقاء سوف يركز على التعاون بين البلدين في مجال الأمن الإقليمي وجهود مكافحة المخدرات.

وكان ترامب أشار أمس الاثنين إلى أن الرئيس بيترو- الذي يواصل انتقاده لنظيره الأمريكي وللعملية الأمريكية لاعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو- يبدو أنه أكثر استعدادا للعمل مع إدارته للحد من تدفق المخدرات من كولومبيا.

وقبل مغادرته إلى واشنطن، دعا بيترو مواطني كولومبيا إلى الخروج في شوارع بوجوتا خلال لقائه في البيت الأبيض.