حذّرت نقابة المهن التمثيلية، جميع الممثلين والعاملين في الوسط الفني من التعامل مع أشخاص أو كيانات تدّعي كذبًا تعاونها مع «راديو مصر»، وتروّج لإنتاج مسلسلات إذاعية مقابل مبالغ مالية، بزعم تمكين المشاركين من الحصول على أدوار فنية.

وأوضحت النقابة، في بيان تحذيري، أنها رصدت محاولات لاستغلال اسم «راديو مصر» في طلب مساهمات مالية من ممثلين تحت مسمى «باقات» تبدأ من 5 آلاف جنيه وتزداد وفقًا لحجم الدور، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقواعد المهنية والقانونية المعمول بها.

وأكدت النقابة أن أي عمل فني إذاعي أو درامي يجب أن يتم من خلال جهات إنتاج معتمدة، وبموجب عقود رسمية واضحة، وبالتنسيق الكامل مع النقابات المختصة والجهة الإذاعية صاحبة الاسم، مشددة على أن تحصيل أي مبالغ مالية من الفنانين مقابل الأدوار يُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

ودعت النقابة جميع أعضائها إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات أو الوعود غير الموثقة، وضرورة الرجوع إلى النقابة للتحقق من مشروعية أي عمل فني يُنسب إلى جهات إعلامية معروفة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص أو جهة يثبت تورطها في استغلال اسم مؤسسات إعلامية أو الإضرار بأعضاء النقابة.