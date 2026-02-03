الدفاع المدني في غزة: توقف انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام بسبب أزمة نقص الوقود

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم، عن توقف العمل بمهمة انتشال جثامين الشهداء الفلسطينيين من تحت الأنقاض والمنازل المدمرة لتوقف المركبات نتيجة أزمة نقص الوقود في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، الثلاثاء، إن الجهاز أوقف حركة مركباته لعدم توفر الحد الأدنى من الوقود للتدخلات الإنسانية بسبب منع إدخاله من قبل الاحتلال بكميات كافية إلى القطاع.

ونوه أن التوقف يشمل مهام انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام، وعدم استكمال مهام إزالة الأخطار في المنازل الآيلة للسقوط أو المدمرة جزئيا بسبب القصف الإسرائيلي.

ودعا الجهات والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية كافة للعمل على إمداد طواقم الإنقاذ والدفاع المدني وفرق العمل الإنساني بالوقود اللازم لتشغيل المركبات والمعدات، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الإنسانية بالشكل المطلوب.

وعلى صعيد آخر، أكد بصل، أن طواقم الدفاع المدني لم يعد لديها القدرة الكافية للاستجابة لنداءات الاستغاثة المتعلقة بالمنخفضات الجوية التي يمر بها القطاع هذه الأيام.

وتعاني غزة من أزمة خانقة في المحروقات والوقود جراء إحكام الاحتلال الإسرائيلي للحصار وإغلاق كافة معابر القطاع، ولم يتغير الوضع حتى بعد توقف العدوان نتيجة استمرار منع إدخال المحروقات ومواد الإعمار، ورفع الأنقاض، ومستلزمات الخدمات الإنسانية الأساسية.