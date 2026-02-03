مدير مجمع الشفاء بغزة: إسرائيل وافقت على خروج 5 حالات فقط للعلاج من قائمة تضم 50 مريضا

قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، إن وزارة الصحة في غزة لديها 20 ألف مريض وجريح مسجلين على قوائم الانتظار، حالاتهم حرجة ويحتاجون بشكل عاجل إلى تدخلات طبية متقدمة غير متوفرة داخل القطاع، فيما توفى 1300 مريض نتيجة عدم تمكنهم من تلقي العلاج اللازم.

وأضاف "أبو سليمة" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن عداد الوفيات لا يزال في ارتفاع، خاصة بين مرضى السرطان والجهاز الهضمي، حيث يوجد في القطاع نحو 4 آلاف و500 مريض سرطان، مع تسجيل وفيات يومية بينهم، إضافة إلى أكثر من 170 ألف جريح، يحتاج عدد كبير منهم إلى جراحات متقدمة خارج غزة.

وتابع أن 70% من الأدوية الأساسية غير متوفرة، واصفًا الوضع الصحي بـ "الكارثي"، لافتًا إلى وجود لجنة طبية مختصة تقوم بفرز الحالات الأكثر خطورة ومنحها أولوية السفر للعلاج إلى مصر، إلا أن الآليات التي تعمل عليها إسرائيل الحالية وصفها بـ "العقيمة والبطيئة".

وكشف أنه تم إرسال 50 مريضًا للتنسيق على خروجهم للعلاج عبر منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع مصر، إلا أن الموافقة صدرت فقط على 5 حالات، بينما لم يتم استدعاء الـ45 الآخرين حتى الآن، محذرًا من أن المرضى لا يملكون رفاهية الانتظار، مبديًا رغبته في آليات عاجلة تسمح بخروج مئات المرضى والجرحى يوميًا.

وفي سياق آخر، تطرق إلى ما يتعلق بالجثامين التي تسلموها مؤخرًا من الجانب الإسرائيلي، حيث تم استلام 15 جثمانًا الجمعة الماضية، لافتًا إلى أنهم لاحظوا وجود آثار تشير إلى عبث بالأجساد واستخراج محتمل لأعضاء.

وتحدث عن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، قائلاً إنه كان شاهدًا على وفاة الكثير منهم داخل المعتقلات الإسرائيلية، ولكن لا أحد يحاسب الاحتلال على ما يفعل.

وأفادت وكالة معا الفلسطينية بأن معبر رفح بدأ العمل ببطء شديد في يومه الأول بعد إغلاق دام أكثر من عام ونصف، حيث وافقت سلطات الاحتلال على سفر 5 جرحى من أصل 27 قدمت أسماؤهم للجانبين المصري والإسرائيلي، برفقة 15 مرافقاً و20 عنصراً أمنياً من السلطة الفلسطينية الذين سينضمون إلى زملائهم لاستلام العمل بالمعبر.

ووصل نحو 50 مريضًا كانوا يتلقون العلاج في مصر تمهيدًا لدخولهم إلى قطاع غزة وفق اتفاقية وقف إطلاق النار، بينما تشير وزارة الصحة في غزة إلى أن هناك 22 ألف مريض وجريح ما زالوا على قوائم انتظار على أمل السفر لتلقي العلاج.