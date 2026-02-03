يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسيرة الفنان الراحل نجيب الريحاني، وذلك من خلال احتفالية خاصة تُقام ضمن سلسلة العروض التي توثق السير الفنية لأعلام ورواد الفنون المصرية، والتي ينظمها المركز.

وضمن برنامجه لشهر فبراير، يشهد مسرح الغد بالعجوزة، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، تقديم عرض الحكي والغناء "نجيب الريحاني.. صاحب السعادة"، يحتفي العمل بأهم الأعمال الفنية في مسيرة رائد فن الكوميديا المصرية نجيب الريحاني، الذي ترك بصمة لا تُمحى في المسرح والسينما المصرية تمثيلا وتأليفا وإخراجا وإنتاجا.

ويجمع العرض بين الحكي والغناء في صياغة درامية للكاتب شاذلي فرح، وإخراج أحمد شوقي رئوف، في صياغة مسرحية تعيد إلى الأذهان روح الريحاني الساخرة والإنسانية، حيث تقام الاحتفالية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبدعم المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، وبالتعاون مع البيت الفني للمسرح.

وقال المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إن العرض يقدم بمسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، الذي يستضيف الاحتفالية، مشيرا إلى أن العرض حكي وأداء الفنان ماهر محمود، بمشاركة الفنانين خالد محروس، محمد أمين صالح، نشوى إسماعيل، فاطمة درويش، وكريم البسطي، وتشارك بالغناء الفنانة هند عمر، بمصاحبة الفرقة الغنائية الموسيقية التابعة للمركز.

وأشار مدير المركز إلى أن حضور الاحتفالية مفتوح مجانا للجمهور بأسبقية الحضور، فيما ستكون الأولوية لأعضاء نادي الفنون التابع للمركز.