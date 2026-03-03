الأمم المتحدة: 30 ألف نازح على الأقل لجأوا إلى مراكز الإيواء في لبنان

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون ‌اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن 30 ألف نازح على الأقل لجأوا إلى مراكز إيواء ⁠في لبنان منذ بدء الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بلوش "تشير التقديرات المتحفظة إلى أن ‌نحو ⁠30 ألف شخص تم إيواؤهم وتسجيلهم في مراكز إيواء جماعية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: "نام عدد ⁠أكبر بكثير في سياراتهم على جوانب الطرق أو ⁠ما زالوا عالقين في زحام المرور".

واليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على أهداف تابعة لحزب الله في بيروت، بعد أن حذر من أنه سيواصل حملته العسكرية الواسعة ضد الحزب المدعوم من إيران.

وأفاد جيش الاحتلال، في بيان، أنه يقوم "بضرب مراكز قيادة لحزب الله ومستودعات أسلحة في بيروت".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن انضمام حزب الله إلى الصراع مع إيران "قد يؤثر على مدة الحملة في الشمال. قد ينتهي الصراع مع إيران بينما تستمر الحملة في الشمال".

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد توسعا ملحوظا في القتال على جبهة الشمال.