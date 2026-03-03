أمازون: حرائق وأعطال في مراكز البيانات السحابية بدول خليجية

أعلنت شركة أمازون، اندلاع حرائق في مراكزها لتخزين البيانات التابعة لها في البحرين والإمارات، نتيجة شرارة ناجمة عن اصطدام "بعض الأجسام" بالمراكز.

وبحسب بيان لوحدة الخدمات السحابية "AWS" التابعة لأمازون، الثلاثاء، فإن وحدات الحوسبة السحابية التابعة للشركة في البحرين والإمارات، تواجه مشاكل في الطاقة والاتصال.

وأضاف البيان أن اثنين من مراكز بيانات أمازون في الإمارات، شهدا أمس الاثنين انقطاعا في التيار الكهربائي.

ولم تتطرق الشركة في بيانها إلى ما إذا كان الحادث مرتبطا بالهجمات الإيرانية، مكتفية بالإشارة إلى أن الشرارة والحريق نتجا عن اصطدام "بعض الأجسام"، تلاه انقطاع في الكهرباء.

وبحسب محللين وخبراء الأمن السيبراني، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها خلال حرب استهداف مركز تخزين بيانات لشركة كبرى مثل أمازون.

وخلال 3 أيام من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران في سياق ردها على الهجوم.

ومنذ صباح السبت، تشنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بأعيان مدنية بهذه الدول.