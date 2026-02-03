واشنطن تطلب من رعاياها عدم السفر لغزة بعد إعادة فتح معبر رفح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- السفارة الأمريكية بإسرائيل قالت: "لا يزال مستوى التحذير من السفر إلى غزة عند المستوى الرابع: لا تسافروا"

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، من مواطنيها عدم السفر إلى قطاع غزة، بعد إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.

جاء ذلك في تنبيه أمني للأمريكيين نشرته سفارة واشنطن في إسرائيل عبر حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

السفارة قالت: "اعتبارا من 2 فبراير الجاري، قامت حكومة إسرائيل - بالتنسيق مع حكومة مصر - بفتح معبر رفح مؤقتا بين غزة ومصر".

وأضافت: "يُسمح بالخروج من قطاع غزة والدخول إليه عبر معبر رفح فقط بعد الحصول على تصريح أمني مسبق من حكومتي إسرائيل ومصر، ويشمل ذلك عودة السكان إلى غزة".

وتابعت: "نُذكّر المواطنين الأمريكيين في غزة بأن الحكومة الأمريكية غير قادرة على تقديم الخدمات القنصلية الروتينية أو الطارئة لهم، نظرًا لحظر سفر موظفي الحكومة الأمريكية إلى هناك".

و"لا يزال مستوى التحذير من السفر إلى غزة عند المستوى الرابع: لا تسافروا"، بحسب السفارة.