قضية خطف نانسي جوثري تستحوذ على انتباه الأمريكيين

لم تحدد السلطات أي مشتبه بهم أو أشخاص مثيرين للاهتمام في عملية بحث يائسة مستمرة منذ خمسة أيام عن والدة مقدمة برنامج "توداي" المفقودة سافانا جوثري. ولكن حتى بدون وجود دليل، يتمسك المحققون بالأمل في أن نانسي جوثري،84 عاما، لا تزال على قيد الحياة.

وتعتقد الشرطة أنها نقلت قسرا من منزلها في توسان بأريزونا، حيث عثروا على دماء على الشرفة كانت مطابقة لفصيلة دمها. وقال المحققون إنهم يأخذون رسائل الفدية المرسلة إلى عدد قليل من وسائل الإعلام على محمل الجد.

وقد استحوذت حالة عدم اليقين المحيطة باختطاف نانسي جوثري على اهتمام الجمهور الأمريكي، تماما مثل حالات ااختطاف شهيرة أخرى عبر تاريخ الولايات المتحدة.