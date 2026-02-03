معاريف العبرية: جيش إسرائيل تدرب على التصدي لـ هجوم إيراني بـ2000 صاروخ

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الثلاثاء، عن تمرين أجراه الجيش الإسرائيلي يحاكي هجوما تشنه إيران بألفي صاروخ على مراكز المدن.

ونشرت الصحيفة تقريرا تحت عنوان "2000 صاروخ على إسرائيل: خوف من قصف إيراني كثيف على مراكز سكانية إسرائيلية".

وقالت: "أجرت قيادة الجبهة الداخلية أكبر تمرين في الآونة الأخيرة يحاكي علاج وإنقاذ المصابين من موقع تدمير".

وأضافت: "شارك مئات الجنود وقادة لواء الإنقاذ التابع لقيادة الجبهة الداخلية في التمرين الذي أقيم في منشأة بقاعدة الجيش في زيكيم (جنوب مدينة تل أبيب)، وكان السيناريو محاكاة هجوم صاروخي من إيران يستهدف مركزا سكانيا كبيرا في إسرائيل".

وتابعت: "بدأ التمرين حوالي الساعة 2:00 صباحا، حيث تم تدريب جميع أطر التدريب والقيادة للواء الإنقاذ، وأفراد الإنقاذ المدنيين، وقادة قيادة الجبهة الداخلية، وحاكى التمرين انهيار مبان وأبراج وحدوث دمار واسع".

وأردفت: "يقول الجيش الإسرائيلي إن هذا هو أهم تمرين أجرته قيادة الجبهة الداخلية منذ بداية التوتر مع إيران، لكنهم يشيرون إلى أنه كان تمرينا محددا مسبقا كجزء من رسم (خطة) التدريب".

وتقول إسرائيل إنها تريد أن تشمل المحادثات الأمريكية الإيرانية البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم إيران لمنظمات في المنطقة وليس فقط البرنامج النووي الإيراني.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران مع انطلاق مظاهرات شعبية فيها أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتعتبر إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان "محدودا" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.