الاتحاد الأوروبي: بعثتنا في رفح لمراقبة العمل وتسهيل حركة المسافرين

قال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبي أنور العنوني، إنّ مهمة البعثة الأوروبية في رفح مراقبة عمل المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر، معبرا عن رفض الاتحاد الأوروبي أي محاولات للتغيير الديموغرافي في غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "العربية": "بعثتنا عادت للانتشار في معبر رفح منذ يوم أمس الاثنين"، مؤكدا أن البعثة الأوروبية تعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة.

كذلك شدد على أن التكتل الأوروبي يعمل على دعم حل الدولتين و"هذا موقفنا الواضح"، مضيفًا: "نقدم دعما ماديا للسلطة الفلسطينية".

إلى ذلك، قال العنوني إن جهود الاتحاد الأوروبي في غزة ستخدم الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاءت هذه التصريحات، بعدما وصلت إلى معبر رفح اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من العائدين إلى قطاع غزة بعد تماثلهم للشفاء داخل المستشفيات المصرية.

وشهد المعبر دخول سيارات الإسعاف إلى الجزء المصري بانتظار وصول الدفعة الثانية من المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية.