هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: زوارق مسلحة حاولت اعتراض سفينة في مضيق هرمز

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من الزوارق المسلحة حاولت اعتراض سفينة في مضيق هرمز، حيث أرسلت نداء للسفينة عبر جهاز اللاسلكي، وسط تركيز متزايد على هذا الممر المائي الحيوي في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن السفينة تجاهلت طلب التوقف، الذي تم توجيهه عبر جهاز اللاسلكي، وواصلت مسارها المخطط له، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوصي البيان، السفن بتوخي الحذر عند عبور المنطقة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

ووقع الحادث في جزء من الممر البحري المؤدي إلى المضيق، وتم الإبلاغ عنه صباح اليوم الثلاثاء.

ويعد مضيق هرمز الممر المائي الضيق الذي يتيح للسفن الدخول إلى الخليج العربي والخروج منه، ويمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم.