 محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين روسيا بسبب احتجاز نافالني - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 فبراير 2026 6:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين روسيا بسبب احتجاز نافالني

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 6:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 6:38 م

قالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن قيام روسيا بسجن المعارض الراحل المنتقد للكرملين أليكسي نافالني يعد انتهاكا لحقوقه الإنسانية.

وانتقدت المحكمة ومقرها ستراسبورج، التي تتولى تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهي منفصلة عن الاتحاد الأوروبي، حرمان نافالني غير القانوني من حريته والظروف غير الإنسانية لاحتجازه.

وتبين للقضاة أن نافالني، الذي توفي في محبسه، كان مراقبا بالفيديو باستمرار في جزء من فترة احتجازه، وتم حرمانه من النوم عن طريق تفتيش أمني كل ساعة أو ساعتين، وتم حلق شعره تماما.

وقضت المحكمة، بأن "هذه الجوانب من احتجازه بالنظر إليها مجتمعة، عكست نمطا من التجاهل لصحة مقدم الطلب ورفاهيته وكرامته، وترقى إلى معاملة لا إنسانية ومهينة".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، وافق في مايو 2024، على نظام عقوبات جديد لمعاقبة موسكو على انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في روسيا، خصيصا تكريما لنافالني.

واستهدفت العقوبات 19 شخصا، من بينهم أعضاء بهيئة القضاء الروسية ومدعون عموم ومسؤولو أمن على صلة بسجن نافلني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك