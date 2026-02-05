السياحة تحذّر شركات الحج من أي تجاوزات تمس سلامة الحجاج: لا استثناءات ولا تهاون

- السبت 7 فبراير آخر موعد لإصدار شهادة الاستطاعة الصحية لـ36 ألفًا من حجاج السياحة واستبدال غير اللائقين بالكشوف الاحتياطية

حذّرت غرفة شركات السياحة أعضاءها من الشركات العاملة في تنظيم الحج والعمرة من عدم الالتزام بضوابط الحج التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، وكذلك التعليمات الصادرة من السلطات السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة، وذلك حفاظًا على سلامة وأمن ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات ستعرّض الشركات لعقوبات مشددة، وقد تصل إلى منع حجاجها من أداء الفريضة هذا العام.

1743 شركة أنهت التعاقدات تمهيدًا لصدور التأشيرات

وانتهت شركات السياحة المنظمة للحج، والبالغ عددها نحو 1743 شركة، من تسجيل جميع تعاقدات الحج وربط مختلف الخدمات على المسار الإلكتروني السعودي للحج، تمهيدًا لصدور تأشيرات الحج خلال الأيام المقبلة لنحو 36 ألف مواطن من حجاج السياحة هذا العام.

شهادة الاستطاعة الصحية شرط أساسي للتأشيرة

وأعلنت غرفة شركات السياحة أن السبت المقبل الموافق 7 فبراير هو آخر موعد لإصدار شهادة الاستطاعة الصحية لحجاج شركات السياحة، مؤكدة أن الشهادة تُعد شرطًا أساسيًا لإصدار تأشيرة الحج، وأنه سيتم استبدال غير اللائقين صحيًا من الكشوف الأساسية بالكشوف الاحتياطية التي لم يحالفها الحظ في القرعة الإلكترونية التي أجرتها مؤخرًا وزارة السياحة والآثار بين المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.

استعدادات مكثفة وإنهاء الإجراءات مبكرًا

وكانت شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج هذا العام، وعددها نحو 1743 شركة، قد أعلنت حالة الاستنفار التام لاستكمال باقي إجراءات الحج، استعدادًا لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة للحجاج، وصدور تأشيرات الحج مبكرًا لضيوف الرحمن من حجاج السياحة.

الالتزام بمنصة «نسك» وتوقيتات التفويج

وأكدت الغرفة ضرورة التزام شركات السياحة بكافة التعليمات المنظمة والقواعد الخاصة بمنصة «نسك» الإلكترونية، وكذلك الالتزام بالتعليمات والتوقيتات المحددة لتفويج الحجاج، واستكمال الإجراءات الخاصة بمنصة «نسك مسار»، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات التنفيذية لموسم حج 1447 هـ.

تنبيه الحجاج الفائزين بسرعة استخراج الشهادة الصحية

وخاطبت غرفة شركات السياحة أعضاءها من الشركات المنظمة للحج هذا العام بضرورة التنبيه على المواطنين الفائزين في القرعة الإلكترونية للحج السياحي بسرعة استخراج شهادة الاستطاعة الصحية قبل انتهاء الموعد المحدد، وهو 7 فبراير.

وأوضحت الغرفة أن شهادة الاستطاعة الصحية تُعد شرطًا أساسيًا لإصدار تأشيرة الحج، مشددة على التزام الشركات بمراجعة نتائج الشهادات الطبية للحجاج (لائق – غير لائق – غير محدد) من خلال موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، عبر نافذة تسجيل بيانات الحجاج.

استبدال غير اللائقين بالكشوف الاحتياطية

وأكدت الغرفة ضرورة إخطار الحجاج غير اللائقين صحيًا، واستبدالهم من الكشوف الاحتياطية للمواطنين الذين تقدموا للقرعة الإلكترونية للحج السياحي، قبل انتهاء فترة التصعيد، تنفيذًا للضوابط والقواعد المنظمة للحج والتعليمات الصادرة عبر منصة «نسك مسار».

كما طالبت الغرفة جميع الشركات المنفذة للحج بسرعة الدخول على موقع الغرفة، واختيار «تنبيهات الغرفة»، والاطلاع على ملف الحجاج الخاص بكل شركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما ورد بالتعليمات.

«السياحة والآثار»: لا تأشيرات دون شهادة الاستطاعة الصحية

ومن جانبها، شددت وزارة السياحة والآثار على أهمية الالتزام الكامل بحصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية، والتي تُعد من الاشتراطات الأساسية للسماح بأداء فريضة الحج، وذلك في إطار الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي لهذا العام، والمعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وكذلك في ضوء الضوابط والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

سامية سامي: منظومة متكاملة لحماية صحة الحجاج

وأكدت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه لن يتم استكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي هذا العام إلا بعد تقديم شهادة الاستطاعة الصحية لكل حاج، والصادرة من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان في مصر.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة حجاج السياحة منذ بدء الرحلة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وفي إطار التنسيق المستمر مع الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ووزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع الجهات المناظرة بالمملكة العربية السعودية، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المعمول بها.

وأضافت أن هذه الإجراءات تضمن إجراء الكشف الطبي الدقيق للحجاج، وإقرارهم بالقدرة الصحية على أداء مناسك الحج، بما يسهم في أداء الفريضة في أجواء آمنة ومنظمة.

اعتماد الشهادة عبر «نسك مسار» وحملها عند السفر

وأشارت سامية سامي إلى أنه تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتوجيه الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي بضرورة التأكد من حصول حجاجها على شهادة الاستطاعة الصحية قبل استكمال أي إجراءات للسفر، على أن يتم اعتماد الشهادة عبر منصة «نسك مسار» السعودية كشرط أساسي لصدور تأشيرة الحج.

وأكدت كذلك على ضرورة حمل الحاج للشهادة عند مغادرته أرض الوطن، حيث سيتم الاطلاع عليها ومطابقتها في منافذ الدخول إلى المملكة العربية السعودية، سواء الجوية أو البرية.