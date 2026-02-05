إصابة سيدة فلسطينية واستمرار غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيبت سيدة فلسطينية، فجر الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي يواصل غاراته ونسف المباني في قطاع غزة.

وقال شهود للأناضول إن غارات إسرائيلة استهدفت شرق مدينة غزة (شمال)، وشرق مدينة دير البلح (وسط)، وشرق مدينة خان يونس (جنوب).

وطال القصف مناطق يواصل الجيش احتلالها، ويأتي عقب يومين داميين قتل خلالهما الجيش الإسرائيلي 23 فلسطينيا جراء هجمات متفرقة في القطاع.

ففي خان يونس، أصيبت المواطنة آية خضر بربخ (28 عاما) برصاص الجيش داخل خيمتها قرب دوار أبو حميد وسط المدينة.

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار شرق خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية على شاطئ بحر المدينة.

وبمدينة غزة، نسف الجيش الإسرائيلي مباني ومنشآت شرقي حي التفاح، تزامنا مع شنه غارة جوية على المنطقة.

كما شهد الحي ذاته قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

ووسط القطاع، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق انتشار الجيش شرقي مدينة دير البلح.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والساري منذ 10 أكتوبر 2025، ما أدى إلى استشهاد 556 فلسطينيا وإصابة 1500، معظمهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية خلال عامين نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.